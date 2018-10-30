Американский актер Роберт Де Ниро расстался с женой Грейс Хайтауэр после 20 лет совместной жизни.

Супруги живут раздельно, сообщил журналу People близкий к семье источник.

Последний раз они появлялись вместе на публике в июне на церемонии награждения премии Тони в Нью-Йорке.

Получить комментарий Де Ниро изданию не удалось. Актер не любит говорить о личной жизни публично.

Ранее пара уже переживала кризисы: в 1999 году Де Ниро подавал на развод, но супруги договорились сохранить семью.

Де Ниро и Хайтауэр поженились в 1997 году. У них двое детей – 20-летний сын Элиот и 6-летняя дочь Хелен.

У Де Ниро есть еще четыре ребенка от двух предыдущих браков.