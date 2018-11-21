В России отреагировали на идею отменить право вето в СБ ООН

Россия готова к обсуждению любых разумных вариантов реформирования Совета Безопасности (СБ) ООН, но только не право вето, заявил представитель российского постпредства Алексей Богуславский.

Богуславский заявил в ходе обсуждения данного вопроса на Генассамблее всемирной организации, что позиция Москвы по этому вопросу «хорошо известна»: «Россия как постоянный член Совета Безопасности отмечает необходимость придания этому органу более представительного характера, прежде всего, за счет развивающихся государств Азии, Африки и Латинской Америки».

Он отметил, что Россия «готова рассмотреть любой разумный вариант расширения состава СБ, включая основанное на компромиссе так называемое промежуточное решение, если оно будет опираться на самое широкое согласие в ООН», передает РИА «Новости».

При этом «усилия в этом направлении не должны сказываться на способности Совета эффективно и оперативно реагировать на возникающие вызовы».

Потому Москва выступает «за сохранение компактного характера состава СБ», численный состав которого «не должен превышать «чуть более двадцати» членов».

Он напомнил также, что для России «неприемлемы любые идеи, ведущие к ущемлению прерогатив нынешних постоянных членов СБ, включая институт вето». Последнее является «важным фактором, стимулирующим членов Совета к поиску сбалансированных решений».

«Применение вето или угроза его применения не раз избавляли ООН от ассоциирования с сомнительными авантюрами», – добавил Богуславский.

Напомним, вопрос о необходимости реформирования СБ ООН возник в 1993 году. На данный момент в нем заседает 15 стран-членов – Россия, Китай, Франция, Великобритания и США на постоянной основе и 10 государств временно.

Вопрос регулярно обсуждается, но достичь консенсуса пока не удалось.

В нынешнем виде Совбез существует с 1964 года, до этого в нем присутствовали шесть непостоянных членов наравне с постоянными.

Недавно за отмену права вето высказался представитель украинской делегации.