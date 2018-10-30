Путин обещал армии и флоту масштабное переоснащение

Глава российского государства Владимир Путин оценил процесс переоснащения войск на современное оружие.

Он отметил, что «в целом установленные темпы переоснащения обеспечиваются». Особое внимание, по его словам, уделяется разработке перспективных систем и комплексов, которые определят будущее российских Вооруженных сил.

Как указано в новой государственной программе вооружения, к 2021 году армия и флот должны быть как минимум на 70% обеспечены современными оружием и техникой, передает РИА «Новости».

По словам президента, «такое масштабное переоснащение войск позволит решать весь комплекс современных и перспективных задач» российских ВС. В первую очередь, речь идет о «сохранении стратегического паритета», а также о «надежной защите России от внешних угроз».