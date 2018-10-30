Путин обещал армии и флоту масштабное переоснащение

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21 ноября, среда  |  Последнее обновление — 06:13  |  vz.ru
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«Северный поток – 2» отвлек внимание США от «Турецкого потока»

Путин и Эрдоган напомнили об успехах еще одного газопровода, неугодного США Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Пока США и Украина ожесточенно боролись против «Северного потока – 2», произошло другое важное историческое событие. С опережением графика было закончено строительство морской части газопровода «Турецкий поток». Его свидетелями стали президенты России и Турции. Почему же этот газопровод вызывает меньше шумихи за океаном? Подробности...
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Падение Мэй и Меркель может произойти одновременно

Позиции Терезы Мэй и Ангелы Меркель слабеют едва ли не с каждым днемФото: Stefan Rousseau/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС
Евросоюз одобрил проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Однако шансы британского премьера Терезы Мэй провести соглашение через парламент невелики – оно не нравится ни сторонникам «Брексита», ни его противникам. Падение Мэй в ближайшие пару недель или даже дней становится все более вероятным. Великобритания вступает в период разброда и шатания, провоцируя рост нестабильности и в самом Евросоюзе. Подробности...
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Что будет с последним символом превосходства России в космосе

Строительство МКС начиналось со стыковок российских и американских модулейФото: nasa.gov
Исполнилось двадцать лет самому дорогостоящему искусственному сооружению за всю историю человечества. 20 ноября 1998 года на орбиту был доставлен российский модуль «Заря», ставший первым элементом Международной космической станции (МКС). Как Россия и США соревновались в строительстве орбитальных станций, каким образом появилась МКС и каково будущее подобных проектов? Подробности...
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Почему Украина боится увидеть соотечественника во главе Интерпола

Россиянин украинского происхождения Александр Прокопчук оказался в двух шагах от должности «главного копа Земли»Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Власти Украины пригрозили выходом страны из Интерпола, в Европарламенте даже зазвучали разговоры о выходе всех стран ЕС. Причина в генерал-майоре российской полиции Александре Прокопчуке, ставшем кандидатом №1 на пост главного полицейского планеты. Популярность Прокопчука разрушает мифы о «токсичности» имиджа России в мире. Но в чем же именно обвиняют нашего кандидата на его исторической родине – на Украине? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Как мэр Екатеринбурга с челябинцами поссорился

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
У нас с советских времен считается, что «там, где раньше тигры, гм, испражнялись, мы проложим магистрали!» – и порядок. Большой инфраструктурный объект – это не просто способ освоить бюджет и дать своим заработать. Подробности...

С кем была бы сегодня Галина Старовойтова

Андрей Бабицкий, журналист
Галина Васильевна была приятным в общении человеком – воспринимавшим нас, журналистов, как своих союзников. Но в той области, где Галина Васильевна была дипломированным специалистом, и она сама, и ее соратники наломали немало дров. Подробности...
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Почему Порошенко не стоило связываться с религией

Сергей Худиев, публицист, богослов
Когда две трети людей, которых вы хотели единою светлою волей сковать, просто отказались играть с вами в эти игры – назвать это успешным объединением трудно. В чем причины такого провала? Подробности...
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    Кто и как хочет остановить «Северный поток – 2»

    Крупнейшие учения НАТО не напугали, а насмешили

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    Как изменили мир русские разведчики-нелегалы

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      В РЖД показали новые плацкартные вагоны

      Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 году
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      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
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      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

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          Путин обещал армии и флоту масштабное переоснащение

             21 ноября 2018, 05:30
          Фото: kremlin.ru
          Текст: Антон Антонов

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          Глава российского государства Владимир Путин оценил процесс переоснащения войск на современное оружие.

          Он отметил, что «в целом установленные темпы переоснащения обеспечиваются». Особое внимание, по его словам, уделяется разработке перспективных систем и комплексов, которые определят будущее российских Вооруженных сил.

          Как указано в новой государственной программе вооружения, к 2021 году армия и флот должны быть как минимум на 70% обеспечены современными оружием и техникой, передает РИА «Новости».

          По словам президента, «такое масштабное переоснащение войск позволит решать весь комплекс современных и перспективных задач» российских ВС. В первую очередь, речь идет о «сохранении стратегического паритета», а также о «надежной защите России от внешних угроз».

          Напомним, на создание и серийное производство военной техники и вооружений в этом году было выделено почти 1,5 трлн рублей.


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