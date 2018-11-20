Создателей «Фантастических тварей» обвинили в плагиате советских фильмов

По мнению сибирских ученых, сюжет фильма «Фантастические твари: преступления Грин-де-Вальда» очень схож с сюжетами двух советских кинокартин.

Воспользовавшись собственной научной разработкой – комплексом программ «Антиплагиатор», ученые решили, что второй фильм из серии «Фантастические твари» имеет много сходств с фильмами про Алису Селезневу по мотивам вниг Кира Булычева.

По мнению авторов исследования, новый фильм по миру Джоан Роулинг имеет отсылки к кинолентам «Гостья из будущего» (1985 год создания) и «Лиловый шар» (1987 год), пишет РИА «Новости».

«Можно констатировать не только почти полное совпадению сюжетов, в которых плохие парни, способные менять внешность, стремятся к полному господству, завладевая некими артефактами и поддержкой сторонников, а хорошие волшебники им противостоят», – заявил замдиректора Тувинского института гуманитарных и прикладных исследований Евгений Гарин.

В «Гостье из будущего» артефактом является миелофон, позволяющий читать мысли. Ученые уверены, что этот факт имеет отношение к волшебнице Куини, которая умеет читать мысли во втором фильме британо-американской франшизы.

Также Гарин считает, что существуют между картинами и совпадения в более мелких деталях. По его мнению, побег Грин-де-Вальда из тюрьмы является обыгранной сценой преследования на флипперах, «вплоть до падения одного из персонажей в воду».

«И таких совпадений множество. Впрочем, мы ожидали этого. Ведь ранее «Антиплагиатор» установил, что сюжет первой части «Фантастических тварей» на 90% копирует сюжет знаменитого советского мультика «Тайна третьей планеты». Выходит, что вся сага о «Фантастических тварях» берет свое начало в творчестве Кира Булычева», – подвел итоги исследованию Гарин.