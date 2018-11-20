Генпрокуратура рассказала о массовых нарушениях на стройке Восточного

Прокуратура с 2014 года нашла свыше 17 тыс. нарушений, допущенных во время строительства космодрома Восточный, заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

«Прокуроры выявили более 17 тысяч нарушения закона, допущенных с 2014 года», – передает его слова ТАСС.

Куренной добавил, что по факту нарушений на космодроме возбуждено более 140 уголовных дел, ущерб – 10 млрд рублей. По его словам, прокуроры рассчитывают добиться возвращения хотя бы части этих денег в бюджет.

Также, добавил он, военные прокуроры в 2018 году выявили 78 нарушений закона на Восточном, привлекли к административной ответственности 14 компаний и должностных лиц.

«Общий ущерб от этих нарушений составил 23,6 млн рублей, удалось вернуть 23,4 млн рублей», – сказал Куренной.

По его словам, по 16 направленным следователям в этом году материалам возбудили шесть уголовных дел, по остальным идут доследственные проверки.

В августе на космодроме Восточный началось строительство стартового ствола для «Ангары».

Между тем, по строительству Восточного уже возбуждено несколько громких уголовных дел. В 2015 году тогда еще глава администрации президента России Сергей Иванов назвал Восточный вопиющим примером коррупции.