«Единая Россия» помогла Ищенко со сбором подписей депутатов

Приморское региональное отделение «Единой России» помогло собрать подписи всем кандидатам в губернаторы региона, в том числе за самовыдвиженца Андрея Ищенко, сообщила Людмила Талабаева, комментируя прохождение муниципального фильтра в ходе избирательной кампании по повторным выборам в декабре.

Так, за самовыдвиженца Андрея Ищенко отдали свои подписи 58 депутатов от «Единой России», сообщают «Вести. Приморский край».

«На этапе сбора подписей муниципальных депутатов Партия помогла всем кандидатам, выдвинувшим своих кандидатов на выборы 16 декабря. Так мы действовали во время подготовки к выборам в сентябре, аналогично поступаем и сейчас. Мы не принимали каких-либо обязывающих депутатский корпус решений, но исходили из того, что с каждый обратившийся к нашему депутату кандидат или штаб кандидата вправе рассчитывать на равные стартовые условия в самом начале избирательной кампании», – сказала Талабаева.

Она уточнила, что помощь в сборе подписей была оказана как самовыдвиженцам, так и кандидатам от партий. Например, за Павла Михальченкова подписалось 69, а за Андрея Ищенко 58 депутатов от «Единой России», Олег Митволь получил 103 депутатских подписи, Андрея Андрейченко поддержали 88 представителей ЕР в муниципальных органах власти, сообщает сайт политотделения ЕР в Приморье.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября в Приморском крае состоялся второй тур выборов губернатора, в котором участвовали бывший врио главы региона Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. В ходе голосования были отмечены массовые нарушения, в итоге крайизбирком по рекомендации ЦИК признал результаты недействительными.

Новое голосование намечено на 16 декабря. Тарасенко решил отказаться от борьбы и подал в отставку. Позже президент России Владимир Путин назначил новым врио губернатора Приморья Олега Кожемяко, который до этого возглавлял Сахалинскую область. Причем Кожемяко сам попросил президента об этом. Всего в выборах намерены участвовать более десятка кандидатов, в том числе и Кожемяко, который идет на них в качестве самовыдвиженца.