Израиль решил ограничить сервис Airbnb за отказ работать с Западным берегом

Министр туризма Израиля Яарив Левин поручил подготовить «немедленные меры» для ограничения деятельности в стране онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья Airbnb, отказавшегося работать с жителями еврейских поселений оккупированного Западного берега реки Иордан.

Левин счел решение компании «дискриминационным» и «постыдным» и «отдал распоряжение своей канцелярии сформулировать немедленные меры, которые бы ограничили деятельность компании по всей стране», передает РИА «Новости».

Левин также распорядился реализовать «специальную программу поощрения туризма с размещением гостей в апартаментах» на Западном берегу.

Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тыс. израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают ее как политику закрепления еврейского государства на завоеванных полвека назад территориях.

Airbnb сообщил в понедельник, что решил не работать с предложениями еврейских поселений оккупированного Западного берега реки Иордан. Решение распространяется примерно на 200 предложений аренды.