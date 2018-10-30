Стало известно о заражении Порошенко страшным грехом

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука записал посвященное допросу в СБУ видеообращение, в котором назвал украинского президента Петра Порошенко «современным гонителем церкви».

По словам митрополита Луки, в СБУ его вызвали во время пикета под стенами епархии, на котором сторонники предоставления Украине автокефалии выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес церкви.

«Когда наша церковь проявила единство, 82 архиерея четко заявили о своей позиции в том, что они за существующий статус УПЦ во главе с блаженнейшим митрополитом Онуфрием, когда мы, так скажем, отказались идти в дом, который носил имя гонителя церкви (ранее «Украинский дом», о котором идет речь, был музеем Ленина – прим. ВЗГЛЯД), на встречу с современным гонителем церкви, это говорит лишь об одном – что люди, те, которые это устраивают, по чьей команде это все устраивается, заражены страшным грехом», – заявил митрополит Лука в видеообращении.

На прошлой неделе митрополит Запорожский и Мелитопольский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Лука заявил, что удивлен информацией администрации президента Украины о том, что встреча Петра Порошенко с архиереями УПЦ в Киево-Печерской лавре была сорвана по вине церкви.

Напомним, Порошенко отказался приехать на встречу с епископами УПЦ. Вместо этого он инициировал встречу с архиереями и пригласил их в «Украинский дом», в то время как Собор епископов заявлял о готовности к встрече только на церковной территории.

Позже стало известно о тайной встрече Порошенко с тремя иерархами УПЦ.