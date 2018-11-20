Грабитель пытал и убил 106-летнюю бразильянку из-за 8 долларов

В Фейра Нова в Бразилии грабитель убил 106-летнюю Антонию Консейсау да Сильву, при этом из дома жертвы он забрал лишь около 8 долларов, сообщают СМИ.

Преступник прорезал дыру в металлической крыше и забрался в дом. 106-летняя бразильянка в это время спала, больше дома никого не было. Ее тело нашли утром, передает НТВ со ссылкой на Daily Mail.

По версии полиции, грабитель пытками хотел добиться от жертвы ответа на вопрос о том, где хранятся ценности. Кровавые следы указывают на то, что он таскал бразильянку по всему дому. В итоге преступник задушил хозяйку дома.

При этом с места преступления грабитель ушел лишь с деньгами, которые были в кошельке убитой (около 8 долларов).

Грабителя пока не поймали.