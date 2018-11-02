В Росавиации объяснили ситуацию с отсутствием разрешения на пролет у самолета Air France

Экипаж летевшего во Вьетнам самолета Air France проигнорировал предложение оперативно оформить разрешение на пролет над территорией России, которое потребовалось из-за изменения маршрута, сообщили в Росавиации.

«Рейс AF 258 Париж – Хошимин (Вьетнам) авиакомпании AirFrance на протяжении длительного времени выполняется по воздушным трассам, не затрагивающим воздушное пространство Российской Федерации. Соответственно, он не требует какого-либо участия российских диспетчеров и разрешения от российской стороны на пролет», – сообщили РИА «Новости» в Росавиации.

В агентстве отметили, что французская авиакомпания не обращалась по поводу изменения маршрута и проведения его части над территорией России.

«Между тем 1 ноября маршрут следования рейса AF 258 был значительно изменен и проложен через воздушное российское пространство. При этом соответствующего разрешения на использование воздушного пространства России авиакомпания не запросила», – уточнили в ведомстве.

Об отсутствии разрешения экипажу самолета сообщили, когда он находился в воздушном пространстве Белоруссии. Тогда же ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ» выразил готовность оперативно обработать запрос и без задержек обеспечить пролет самолета над Россией.

«Экипаж самолета поблагодарил диспетчеров за предложение помощи, но принял самостоятельное решение прекратить выполнение рейса и не входить в воздушное пространство России. Самолет осуществил посадку в Варшаве», – сообщили в Росавиации.

В ведомстве предположили, что это произошло из-за сбоя в программном обеспечении полетов авиакомпании AirFrance.

Ранее радиостанция Europe 1 сообщала, что летевший во Вьетнам самолет Air France вынужден был вернуться в Париж, так как не получил разрешение на пролет над российской территорией.