Стало известно о возвращении самолета в Париж из-за отказа в пролете над Россией

Летевший во Вьетнам самолет Air France вынужден был вернуться в Париж, так как якобы не получил разрешение на пролет над российской территорией, сообщает радиостанция Europe 1.

Самолет Air France в четверг днем вылетел из Парижа в Хошимин, передает РИА «Новости» со ссылкой на Europe 1.

Как рассказала радиостанции одна из пассажиров рейса, через несколько часов после взлета командир судна сообщил, что «разрешение на полет над частью российской территории отсутствует и что самолет возвращается в Париж».

«Мы были удивлены, я никогда не слышала о таком, другие пассажиры тоже», – сказала она.

В Air France подтвердили, что самолет вернулся в Париж, но не смогли объяснить причину якобы отсутствия разрешения на вход в воздушное пространство России. В авиакомпании предположили, что это, вероятно, могло быть связано с компьютерной ошибкой.

В апреле стало известно, что авиакомпании США были напуганы возможностью лишения права летать через Россию.