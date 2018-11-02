Капитана и моряков украинского судна выпустили из симферопольского СИЗО

Капитан и двое моряков с задержанного украинского судна ЯМК-0041 выпущены из следственного изолятора в Симферополе и находятся под подпиской о невыезде, сообщила уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина.

«Вчера два украинских рыбака и капитан украинского судна ЯМК-0041 Виктор Новицкий освобождены из-под стражи. Слава богу, сидеть рыбакам в СИЗО, я считаю, нечего», – цитирует РИА «Новости» Лубину.

Меру пресечения им изменили на подписку о невыезде. Они остаются в Крыму.

По словам Лубиной, об этом ходатайствовал следователь после того, как к нему обратились сама Лубина, а также российский омбудсмен Татьяна Москалькова и бывший украинский омбудсмен Нина Карпачева.

Она считает, что это шаг навстречу урегулированию ситуации и возможному обмену на капитана российского сейнера «Норд».

В среду Лубина, Москалькова и Карпачева встречались с украинскими рыбаками в СИЗО №1 в Симферополе.

Во вторник Татьяна Москалькова сообщала о начале переговоров по обмену капитанов российского судна «Норд» и украинского «ЯМК-0041».

В октябре семерых украинских моряков судна ЯМК-0041 обменяли на семерых российских моряков с сейнера «Норд».

Рыболовецкое судно «Норд» украинские власти захватили в марте 2018 года. Украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» российские пограничники задержали в мае за незаконный промысел в исключительной экономической зоне России.