В НАСА заявили о потере зонда

Космический аппарат НАСА Dawn перестал выходить на связь, застряв на орбите карликовой планеты в поясе астероидов.

Dawn пропустил запланированные сеансы связи два дня подряд. Руководители миссии пришли к выводу, что аппарат исчерпал топливо, сообщили в НАСА.

«Удивительные картинки и данные, которые собирал Dawn об астероиде Веста и карликовой планете Церера, имеют решающее значение для понимания истории и эволюции нашей солнечной системы», – сказал помощник администратора подразделения научных миссий НАСА Томас Зурбухен.

Аппарат был запущен 11 лет назад для исследования объектов в поясе астероидов. Сейчас он находится на орбите карликовой планеты Церера, где останется на десятилетия.

Dawn стал не только первым в истории аппаратом, вышедшим на орбиту планеты Церера, но и совершившим орбитальный полет вокруг двух объектов Солнечной системы. В НАСА отмечают, что исследование Весты и Цереры позволяет приблизиться к пониманию того, как формировались планеты Солнечной системы.

Зонд Dawn, в частности, передавал на Землю фотографии кратера Изину на карликовой планете Церера, снимки самой поверхности Цереры рекордного разрешения. Он также обнаружил загадочные пятна на Церере, которые могут свидетельствовать о наличии частичной атмосферы.

В 2011 году зонд сделал самое подробное изображение астероида Веста, на котором обнаружилась вторая по высоте гора в Солнечной системе. И возможные следы воды.