В НАСА заявили о потере зонда

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2 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 10:53  |  vz.ru
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Какая цена на бензин ожидается к концу года

Российский бензин остается самым дешевым в ЕвропеФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Правительство стремится удержать цену на бензин от стремительного роста. Нефтяники, в свою очередь, жалуются на упущенную выгоду и собираются поднять расценки на самое ходовое автомобильное топливо. Есть ли у властей инструменты для сдерживания удорожания? Какой ценник, по мнению специалистов, увидят российские водители на АЗС к концу декабря? И чем может объясняться такой «подарок» на Новый год? Подробности...
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Владимир Путин озвучил послание России миру

Владимир Путин уверен в том, что великие цивилизации сумеют сохранить свою самобытностьФото: edu.bmstu.ru
Выступление Владимира Путина на юбилейном заседании Всемирного русского народного собора касалось не только русского, но и как раз «всемирного» – то есть того, какие ценности Россия отстаивает в процессе построения нового миропорядка. По сути, речь идет об идеологии цивилизационного разнообразия, пришедшей на смену коммунистическим идеям, которые продвигала во всем мире наша страна. Подробности...
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Россию отучат от рэпа радикальным способом

Батл Гнойного (справа) и Оксимирона (слева) – одно из наиболее известных событий в мире русского рэпаФото: VSRAP/Youtube
Среди законодателей зашла речь о фактическом запрете целого культурного пласта – русского рэпа. К борьбе с ним уже подключили Генпрокуратуру, а основное обвинение – экстремизм в текстах. На фоне трагедии в Керчи оно кажется обоснованным, но выкорчевать весь рэп явно не удастся – да и нужно ли? Ведь мотивы у его врагов куда менее благородные, чем «спасение молодежи». Подробности...
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Могли ли саудовские «дипломаты-убийцы» добраться до Нью-Йорка

Сообщается, что Тала и Ротана Фареа незадолго до гибели просили убежища в СШАФото: NYPD
Вашингтон, как известно, весьма сдержанно отреагировал на убийство журналиста Хашогджи в Турции, но теперь заполучил и у себя дома похожий скандал. Гибель в США двух девушек – саудовских подданных – тоже напоминает жестокую казнь. В показаниях матери погибших также упоминаются люди из посольства королевства. Может быть, саудовские дипломаты работают ликвидаторами не только в Стамбуле, но и в Нью-Йорке? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Смогут ли Трамп и Путин остановить Третью мировую войну

Владимир Можегов, публицист
Чем бы не закончился сегодняшний кризис, в какие бы игры не играл Трамп, в мире действительно действуют силы, в планах которых мировая война является элементом стратегии. И влияние этих сил на Трампа достаточно велико. Подробности...

Архангельский подрывник и люди со светлыми лицами

Екатерина Винокурова , журналист
За всеми вашими «он диссидент», «бедный мальчик» у меня читается ваше тайное желание, чтобы такое же случилось еще раз. Что, нет? Жалко бедных мальчиков? Так тогда и не одобряйте. Приведу даже запрещенный прием. Подробности...
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Знай и люби криминальную историю своей страны

Илья Переседов, блогер
Лента шокирована известием, что в Башкортостане три сотрудника МВД изнасиловали дочь генерала ОМОНа. Мол, ужас-ужас, никогда у нас такого не было. Хочу напомнить про резонансное убийство на станции метро «Ждановская». Подробности...
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      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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          В НАСА заявили о потере зонда

          2 ноября 2018, 10:28

          Текст: Анна Инсарова

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          Космический аппарат НАСА Dawn перестал выходить на связь, застряв на орбите карликовой планеты в поясе астероидов.

          Dawn пропустил запланированные сеансы связи два дня подряд. Руководители миссии пришли к выводу, что аппарат исчерпал топливо, сообщили в НАСА.

          «Удивительные картинки и данные, которые собирал Dawn об астероиде Веста и карликовой планете Церера, имеют решающее значение для понимания истории и эволюции нашей солнечной системы», – сказал помощник администратора подразделения научных миссий НАСА Томас Зурбухен.

          Аппарат был запущен 11 лет назад для исследования объектов в поясе астероидов. Сейчас он находится на орбите карликовой планеты Церера, где останется на десятилетия.

          Dawn стал не только первым в истории аппаратом, вышедшим на орбиту планеты Церера, но и совершившим орбитальный полет вокруг двух объектов Солнечной системы. В НАСА отмечают, что исследование Весты и Цереры позволяет приблизиться к пониманию того, как формировались планеты Солнечной системы.

          Зонд Dawn, в частности, передавал на Землю фотографии кратера Изину на карликовой планете Церера, снимки самой поверхности Цереры рекордного разрешения. Он также обнаружил загадочные пятна на Церере, которые могут свидетельствовать о наличии частичной атмосферы.

          В 2011 году зонд сделал самое подробное изображение астероида Веста, на котором обнаружилась вторая по высоте гора в Солнечной системе. И возможные следы воды.


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