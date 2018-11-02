Конструктор электрического стула усомнился в его пригодности накануне казни

Техник Фред Лейхтер, сконструировавший электрический стул, на котором в США казнили Эдмунда Загорски, накануне казни беспокоился, что устройство сработает неправильно.

Лейхтер создал несколько устройств для казни, включая стул в тюрьме Теннесси, в период с 1979 по 1990 годы, сообщает WSMV.

Узнав, что он самоучка, конструктору запретили обслуживать устройства. Он переживал, что после этого другие люди могли внести изменения в конструкцию, и стул не сработает.

«Я сейчас беспокоюсь о том, что электрический стул в Теннесси может навредить кому-то или вызвать проблемы. Не думаю, что это будет гуманным», – сказал он.

Стул, который Лейхтер сконструировал для тюрьмы в 1988 году, не использовался с 2007 года. Тогда был казнен Дэрил Холтон.

Тем не менее вечером 1 ноября на электрическом стуле в Теннесси казнили 63-летнего Эдмунда Загорски, осужденного в 1983 году за убийство двух человек, передает USA Today.

Осужденный сам выбрал казнь на электрическом стуле вместо смертельной инъекции. Перед процедурой он сказал: let's rock («давай зажигать»).

По данным СМИ, Загорски стал первым человеком, казненным на электрическом стуле с 2013 года в США.