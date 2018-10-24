Горбачев получил награду от восточных немцев

Премьер-министр немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг в ходе визита в Москву передала Михаилу Горбачеву награду за «вклад в европейское единство».

Во время праздничного мероприятия по случаю 25-летия Германо-российского форума Швезиг заявила, что передает Горбачеву медаль за заслуги перед Мекленбургом-Передней Померанией и за «вклад в европейское единство». «Эта медаль является благодарностью от представителей Восточной Германии», – приводит ее слова РИА «Новости».

Швезиг добавила, что хорошо знает ситуацию, которая происходила в 1990-е годы. «Я не могла бы быть премьер-министром Мекленбург-Передней Померании (…), если бы не было таких личностей, как Михаил Горбачев», – отметила она, добавив, что Горбачева очень уважают в Восточной Германии.

Сам Михаил Горбачев не смог присутствовать на мероприятии, награду передали его доверенному лицу.

Напомним, в сентябре Горбачев на презентации своей новой книги заявлял, что не понимает, почему многие люди его не любят.