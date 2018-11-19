Объявлена дата следующего запуска «Союза» с космонавтами на МКС

Госкомиссия утвердила дату пуска пилотируемого космического корабля «Союз МС-11» к Международной космической станции, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Вчера нами были принято на государственной комиссии одобрить выход на пуск пилотируемого корабля «Союз МС» на 3 декабря этого года», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что в НАСА провели независимое расследование аварии при запуске пилотируемого корабля «Союз МС-10» с помощью ракеты «Союз-ФГ» и подтвердили выводы России об инциденте.

Ранее неофициально сообщалось, что первый полет после аварии с космонавтами на борту запланирован на 3 декабря.

11 октября произошла авария ракеты носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10», на борту которого находились два члена экипажа. Они выжили, аварийно приземлившись в Казахстане.