НАСА согласилось с выводами Роскосмоса о причинах аварии «Союза»

Результаты внутреннего расследования НАСА причин аварии «Союза-ФГ» 11 октября подтверждают выводы комиссии Роскосмоса, сообщил глава департамента пилотируемых полетов управления Уильям Герстенмайер на конференции в Москве.

«Были незначительные расхождения. Провели консультации с Роскосмосом, после уточнения никаких вопросов не осталось, вся картина произошедшего ясна», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, 11 октября произошла авария ракеты носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10», на борту которого находились два члена экипажа. Позже руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что к концу 2019 года прекратится эксплуатация ракет «Союз-ФГ».

Первый полет после аварии с космонавтами на борту запланирован на 3 декабря.