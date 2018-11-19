В Совфеде отреагировали на совет США отключить в Донбассе воду и свет

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич уверен, что Украина не сможет выполнить предложения США по революции в Донбассе.

Он считает, что Киев не сможет этого сделать, так как украинские военные не смогут целиком закрыть границу с Россией, пишет «Российская газета».

«Технически проект не может быть реализован. Киев в принципе не способен перекрыть российско-украинскую границу по всему периметру, что, разумеется, понимают и американские советники», – говорит Клинцевич.

Высказался член Совфеда и по поводу этической стороны американского предложения.

«Не стану ничего говорить о гуманитарной составляющей американского совета. Жизнь и здоровье людей в чужих странах никогда не волновали США», – отметил Клинцевич.

Он считает, что США дали такой совет, чтобы затянуть во внутренний конфликт Украины Россию.