Порошенко обвинили в передаче лицензии на добычу газа своему массажисту

Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко попросила национальное антикоррупционное бюро Украины изучить сведения о том, что президент Украины Петр Порошенко передал лицензию на добычу газа «своему массажисту».

На заседании согласительного совета фракций Верховной рады Тимошенко заявила, что информация об этом появилась в СМИ, но не уточнила, в каком именно. По ее словам, Порошенко якобы «переписал лицензии на добычу украинского газа» «массажисту-руководителю своего СПА-центра», передает РИА «Новости».

«У меня в руках журналистское расследование о том, что Порошенко на своего массажиста, руководителя своего СПА-центра, переписал лицензии на добычу украинского газа через компанию «Аркона Газ-Энергия». Без аукционов, без каких-либо процедур», – заявила Тимошенко.

По ее словам, она направила эти сведения в НАБУ и попросила считать их «заявлением о преступлении».

На прошлой неделе Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что кандидаты в президенты ведут предвыборную агитацию, несмотря на ее недопустимость до старта избирательной кампании.

Напомним, что Тимошенко считается лидером президентского рейтинга, судя по опросам, Порошенко не сможет пройти даже во второй тур.