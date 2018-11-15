На Украине кандидаты в президенты нарушили закон из-за досрочной агитации

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины заявила, что кандидаты в президенты вовсю ведут предвыборную агитацию, несмотря на ее недопустимость до старта избирательной кампании.

По закону «О выборах президента Украины» предвыборную агитацию можно запускать лишь на следующий день после того, как кандидат будет зарегистрирован Центризбиркомом, передает ТАСС.

«Однако уже сейчас, задолго до начала избирательной кампании, практически во всех регионах Украины можно наблюдать активизацию агитационной деятельности вероятных потенциальных кандидатов. Не единичны случаи размещения внешней рекламы, распространения соответствующей агитационной продукции, проведение социальных и благотворительных мероприятий, распространение имиджевых материалов в СМИ, проведение встреч с избирателями и тому подобное», – говорится в сообщении пресс- службы ЦИК.

В комиссии отмечают, что это может привести к нарушению принципа равенства, и призывают потенциальных кандидатов в президенты Украины воздержаться от преждевременной агитации.

По словам главы ЦИК Татьяны Слипачук, избирательная кампания должна стартовать в конце декабря 2018 года, а сами выборы должны состояться 31 марта 2019 года. При этом, согласно данным Комитета избирателей Украины, парламентские партии потратили в третьем квартале 2018 года на рекламу уже миллионы гривен. Общие траты партий составили примерно 201 млн гривен (почти 7,2 млн долларов).

Партия «Батькивщина» Юлии Тимошенко потратила за июль – сентябрь больше всех средств – 80 млн гривен (свыше 2,8 млн долларов). Из них 73 млн гривен (или 2,6 млн долларов) были потрачены на рекламу.

На втором месте по затратам оказалась партия «Самопомощь» Андрея Садового (мэр города Львова – прим. ВЗГЛЯД) с затратами в 38 млн гривен (или 1,35 млн долларов). Блок действующего президента Украины Петра Порошенко потратил 33 млн ггривен (почти 1,2 млн долларов).