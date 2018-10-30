Медведев назвал причину провала саммита АТЭС

Итоговая декларация саммита АТЭС не была принята из-за проблемы торговых войн, дискуссия на эту тему не позволила участникам форума прийти к компромиссу, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Медведев напомнил, что итоговая декларация АТЭС не была принята впервые за годы существования организации. «Это связано со сложностями в международной торговле, с теми самыми торговыми войнами, которые в настоящий момент развернулись в мире, и с той дискуссией, которая шла на полях саммита АТЭС», – приводит его слова ТАСС.

Премьер подчеркнул, что торговая война уже идет, принося определенные плоды ее инициаторам и издержки всей мировой торговле. В этой войне, как и в любом конфликте подобного рода, победителей не будет, сказал он.

По словам Медведева, от торговой войны страдают международные экономические отношения и международная торговля. Пошлины дают только частичные преимущества, позволяют несколько поддержать собственный рынок, однако в конечном итоге возникают проблемы у бизнеса. В качестве примера он привел ситуацию в США, где после введения заградительных пошлин выросли цены на определенные товары.

Председатель российского правительства подчеркнул, что Москва выступает за сохранение режима свободной, открытой торговли, отстаивает принципы мультилатерализма и многосторонних отношений в торговле и старается эти принципы закрепить, но на более современной основе.

«Надеемся, что нам через какое-то время удастся убедить и другие государства в необходимости поддержки именно этой позиции», – заключил он.

Напомним, что на саммите АТЭС, состоявшемся 17–18 ноября, впервые с 1993 года не смогли подписать итоговую декларацию лидеров стран региона. Сообщалось, что на саммите возникли трудности при согласовании и принятии этого документа. Эксперт объяснил провал саммита АТЭС новой концепцией США.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, что значит для России первый в истории провал саммита АТЭС.