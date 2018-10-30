Эксперт объяснил провал саммита АТЭС новой концепцией США

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18 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 18:03  |  vz.ru
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Кто спасет Белоруссию из «атомной ловушки»

Удар Прибалтики по Белоруссии не смертелен благодаря РоссииФото: Виктор Толочко/РИА «Новости»
Лукашенко всерьез озаботился тем, куда девать электроэнергию с новой АЭС, которая уже совсем скоро должна начать работать. На экспорте в Польшу и Литву, как планировалось, вряд ли получится зарабатывать, на Украине из-за кризиса спрос только падает. Самой Белоруссии столько электроэнергии не надо. Кто спасет оказавшийся никому не нужным белорусский проект и за чей счет?  Подробности...
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Украине пора привыкать к роли нацистского государства

Факельный марш украинских националистовФото: Максим Никитин/ТАСС
Утверждать, что сложившийся в Киеве режим нацистский или неонацистский, – это все-таки преувеличение. Неонацисты всего лишь составная часть украинской государственности. Однако Украину можно с полным правом считать страной, героизирующей нацизм и поддерживающей неонацистов. Этот имидж будет иметь для самого бедного государства Европы самые неприятные последствия. Подробности...
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В Британии появился страх сильнее боязни русского медведя

«У Маши неприятный характер. При этом она решительна», – пугают британские экспертыФото: Маша и Медведь/YouTube
Авторитетнейшая лондонская газета «Таймс» всерьез записала популярный мультфильм «Маша и Медведь» в «инструменты мягкой силы» России и «кремлевскую пропаганду». В ответ Москва напомнила Западу о пропагандистской американской анимации. Что заставляет британскую прессу находить «гибридную войну» в детских мультфильмах? Подробности...
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Почему Россия лучше Франции справляется с ростом цен на топливо

Жесткая политика президента Макрона довела автомобилистов до отчаянияФото: Pascal Rossignol/Reuters
Францию парализовали активисты в желтых жилетах. Это автовладельцы, несогласные с ростом цен на автомобильное топливо. Столкновения манифестантов привели к травмам и даже жертвам. За год цена на популярный в стране дизель увеличилась на 23%. В России тоже дорожало топливо, но до благополучной, казалось бы, Франции нам в этом смысле еще очень далеко. Почему так происходит? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Катитесь к чёрту с вашим половым воспитанием

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Казалось бы, давно пора зарубить на носу: что-то предлагают – беги. Получить «выгодную кредитную линию» в банке? Беги: это смертушка твоя ходит. Вот взять половое воспитание. Кто им займется? Специалисты, конечно. Те, у кого болит. Подробности...
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Есть места и получше вашего рая

Александр Баунов, главный редактор Carnegie.ru
Если вдруг Россия поднимется в рейтинге медицинских услуг, городской среды или качества дорог, о них появятся критические размышления. Потому что, если Россия поднимается в каком-то рейтинге, вероятно, с рейтингом что-то не так. Подробности...
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России необходимо производство, а не налоги для богатых

Антон Любич, экономист
Российская экономика, и без того сталкивающаяся с санкционным давлением, при темпах роста в 1-2% в год сможет порадовать своих граждан разве что новостью «зато у соседа корова издохла» – «зато богачам налоги повысили». Что же делать? Подробности...
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    Кто и как хочет остановить «Северный поток – 2»

    Крупнейшие учения НАТО не напугали, а насмешили

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      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
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      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Нужно добиваться совместного использования островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

        Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?
        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

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          НОВОСТЬ ЧАСА:Эксперт объяснил провал саммита АТЭС новой концепцией США
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          Эксперт объяснил провал саммита АТЭС новой концепцией США

             18 ноября 2018, 16:38
          Фото: Mark Schiefelbein/AP/ТАСС
          Текст: Михаил Мошкин

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          То, что произошло на азиатско-тихоокеанском саммите, говорит о резком падении ценности многосторонних организаций для США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог-международник Федор Лукьянов. По его словам, США сейчас выдвигают другую концепцию.

          Итог саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) – это, конечно, большая неудача, отметил политолог Федор Лукьянов, директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай»

          Напомним, что на саммите АТЭС, состоявшемся 17–18 ноября, впервые с 1993 года не смогли подписать итоговую декларацию лидеров стран региона. Ранее источники сообщили, что на саммите возникли трудности при согласовании и принятии этого документа.

          Саммит проходил в Порт-Морсби, столице Папуа – Новой Гвинеи. Во встрече участвовали в том числе главы государств и члены правительств России, США, Китая, Вьетнама, Южной Кореи, Мексики, Филиппин, Чили и Японии, а также представители Гонконга и Тайваня. Россию представлял премьер Дмитрий Медведев, США – вице-президент Майк Пенс.

          «Отчасти произошедшее связано со страной-председателем. Опыт привлечения в качестве места проведения страны, которая, как бы помягче сказать, по любым своим параметрам не соответствует данной миссии, завершился неудачно», – заметил Лукьянов. Всегда, когда проходят саммиты, на страну-председателя ложится ответственность за челночную дипломатию. Заранее предпринимаются усилия для того, чтобы были подписаны итоговые документы. «Когда Россия в 2012 году была председателем саммита АТЭС, это требовало гигантской работы», – напомнил Лукьянов. –  Но Папуа – Новая Гвинея явно просто не умеет, не может и неспособна этим заниматься». Но эта причина – не главная, подчеркнул эксперт.

          Главная же причина в том, что формат АТР (стран Азиатского-Тихоокеанского региона), который после завершения холодной войны ввели в оборот Соединенные Штаты, сейчас сами же США более не считают подходящим, указывает Лукьянов.

          «США выдвигают другую концепцию, которая сейчас активнейшим образом пропагандируется, популяризируется – «Индо-Тихоокеанский регион». Сущность этой концепции достаточно очевидна – сдерживание Китая, создание такой конфигурации, при которой Китай был бы оцеплен кругом стран, относящих к нему с подозрением и лояльных Соединенным Штатам», – объяснил эксперт.

          По этой причине интерес американцев к АТР резко упал, равно как и упал их интерес к тому, чтобы внутри этой организации достигать каких-то компромиссов, заметил Лукьянов. Напротив, нынешний американский курс в отношении Китая – весьма конфронтационный. «Это в Вашингтоне и не скрывают. Вице-президент Майк Пенс, который представлял США на саммите АТЭС, настроен в отношении Китая, пожалуй, еще резче, чем сам президент Дональд Трамп. Вице-президенту США отведена роль «злого следователя», – заметил Лукьянов.

          Соответственно и Китай, со своей стороны тоже «не готов идти на какие-то супер-уступки американцам». В Пекине считают, что набрали уже достаточно силы, чтобы к Китаю прислушивались, а не наоборот, констатирует эксперт.

          В итоге, как отмечает RT, в ходе саммита представители США и Китая начали высказывать друг другу претензии по поводу «недобросовестной торговой политики». Представители Пекина напомнили, что администрация Трампа ввела дополнительные тарифы в размере 250 млрд долларов на китайские товары. Пекин принял ответные меры в отношении США – о чем китайцам напомнила американская делегация.

          Лукьянов полагает: вполне соответствует действительности мнение, которое высказывалось по следам саммита – мир все больше погружается в торговые войны, в которых форматы наподобие АТЭС теряют смысл.

          «Конфликт уже давно возник внутри азиатско-тихоокеанского сообщества, – констатирует эксперт. – АТЭС был продуктом того периода, когда все верили в глобализацию, и китайцы в первую очередь». «Сейчас меняется сам принцип международного общения», – отмечает Лукьянов. Американцы предпочитают не командную работу, а двусторонние или односторонние действия, и отсутствие совместной декларации стран АТСЭ отражает именно этот процесс. А то, что хозяйкой саммита была не какая-либо весомая страна, а Папуа – Новая Гвинея (и то, что не удалось добиться «каких-то общих слов» в виде итоговой декларации) лишь более наглядно обозначила реальную ситуацию, резюмирует эксперт.


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