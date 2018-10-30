Эксперт объяснил провал саммита АТЭС новой концепцией США

То, что произошло на азиатско-тихоокеанском саммите, говорит о резком падении ценности многосторонних организаций для США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог-международник Федор Лукьянов. По его словам, США сейчас выдвигают другую концепцию.

Итог саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) – это, конечно, большая неудача, отметил политолог Федор Лукьянов, директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай»

Напомним, что на саммите АТЭС, состоявшемся 17–18 ноября, впервые с 1993 года не смогли подписать итоговую декларацию лидеров стран региона. Ранее источники сообщили, что на саммите возникли трудности при согласовании и принятии этого документа.

Саммит проходил в Порт-Морсби, столице Папуа – Новой Гвинеи. Во встрече участвовали в том числе главы государств и члены правительств России, США, Китая, Вьетнама, Южной Кореи, Мексики, Филиппин, Чили и Японии, а также представители Гонконга и Тайваня. Россию представлял премьер Дмитрий Медведев, США – вице-президент Майк Пенс.

«Отчасти произошедшее связано со страной-председателем. Опыт привлечения в качестве места проведения страны, которая, как бы помягче сказать, по любым своим параметрам не соответствует данной миссии, завершился неудачно», – заметил Лукьянов. Всегда, когда проходят саммиты, на страну-председателя ложится ответственность за челночную дипломатию. Заранее предпринимаются усилия для того, чтобы были подписаны итоговые документы. «Когда Россия в 2012 году была председателем саммита АТЭС, это требовало гигантской работы», – напомнил Лукьянов. – Но Папуа – Новая Гвинея явно просто не умеет, не может и неспособна этим заниматься». Но эта причина – не главная, подчеркнул эксперт.

Главная же причина в том, что формат АТР (стран Азиатского-Тихоокеанского региона), который после завершения холодной войны ввели в оборот Соединенные Штаты, сейчас сами же США более не считают подходящим, указывает Лукьянов.

«США выдвигают другую концепцию, которая сейчас активнейшим образом пропагандируется, популяризируется – «Индо-Тихоокеанский регион». Сущность этой концепции достаточно очевидна – сдерживание Китая, создание такой конфигурации, при которой Китай был бы оцеплен кругом стран, относящих к нему с подозрением и лояльных Соединенным Штатам», – объяснил эксперт.

По этой причине интерес американцев к АТР резко упал, равно как и упал их интерес к тому, чтобы внутри этой организации достигать каких-то компромиссов, заметил Лукьянов. Напротив, нынешний американский курс в отношении Китая – весьма конфронтационный. «Это в Вашингтоне и не скрывают. Вице-президент Майк Пенс, который представлял США на саммите АТЭС, настроен в отношении Китая, пожалуй, еще резче, чем сам президент Дональд Трамп. Вице-президенту США отведена роль «злого следователя», – заметил Лукьянов.

Соответственно и Китай, со своей стороны тоже «не готов идти на какие-то супер-уступки американцам». В Пекине считают, что набрали уже достаточно силы, чтобы к Китаю прислушивались, а не наоборот, констатирует эксперт.

В итоге, как отмечает RT, в ходе саммита представители США и Китая начали высказывать друг другу претензии по поводу «недобросовестной торговой политики». Представители Пекина напомнили, что администрация Трампа ввела дополнительные тарифы в размере 250 млрд долларов на китайские товары. Пекин принял ответные меры в отношении США – о чем китайцам напомнила американская делегация.

Лукьянов полагает: вполне соответствует действительности мнение, которое высказывалось по следам саммита – мир все больше погружается в торговые войны, в которых форматы наподобие АТЭС теряют смысл.

«Конфликт уже давно возник внутри азиатско-тихоокеанского сообщества, – констатирует эксперт. – АТЭС был продуктом того периода, когда все верили в глобализацию, и китайцы в первую очередь». «Сейчас меняется сам принцип международного общения», – отмечает Лукьянов. Американцы предпочитают не командную работу, а двусторонние или односторонние действия, и отсутствие совместной декларации стран АТСЭ отражает именно этот процесс. А то, что хозяйкой саммита была не какая-либо весомая страна, а Папуа – Новая Гвинея (и то, что не удалось добиться «каких-то общих слов» в виде итоговой декларации) лишь более наглядно обозначила реальную ситуацию, резюмирует эксперт.