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Кто спасет Белоруссию из «атомной ловушки»

Удар Прибалтики по Белоруссии не смертелен благодаря РоссииФото: Виктор Толочко/РИА «Новости»
Лукашенко всерьез озаботился тем, куда девать электроэнергию с новой АЭС, которая уже совсем скоро должна начать работать. На экспорте в Польшу и Литву, как планировалось, вряд ли получится зарабатывать, на Украине из-за кризиса спрос только падает. Самой Белоруссии столько электроэнергии не надо. Кто спасет оказавшийся никому не нужным белорусский проект и за чей счет?  Подробности...
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Что значит для России первый в истории провал саммита АТЭС

Прямые контакты с Китаем для России нужнее, чем присутствие в фактически «мертвом» формате АТЭСФото: MICK TSIKAS/EPA/ТАСС
Впервые с начала 1990-х саммит АТЭС не завершился итоговой декларацией «за всё хорошее». Наоборот, символ «открытия Китая миру» и глобализации по-американски теперь стал полем битвы для Вашингтона и Пекина. Насколько серьезен конфликт внутри азиатско-тихоокеанского сообщества и как стоит на него реагировать России? Подробности...
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В Британии появился страх сильнее боязни русского медведя

«У Маши неприятный характер. При этом она решительна», – пугают британские экспертыФото: Маша и Медведь/YouTube
Авторитетнейшая лондонская газета «Таймс» всерьез записала популярный мультфильм «Маша и Медведь» в «инструменты мягкой силы» России и «кремлевскую пропаганду». В ответ Москва напомнила Западу о пропагандистской американской анимации. Что заставляет британскую прессу находить «гибридную войну» в детских мультфильмах? Подробности...
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Почему Россия лучше Франции справляется с ростом цен на топливо

Жесткая политика президента Макрона довела автомобилистов до отчаянияФото: Pascal Rossignol/Reuters
Францию парализовали активисты в желтых жилетах. Это автовладельцы, несогласные с ростом цен на автомобильное топливо. Столкновения манифестантов привели к травмам и даже жертвам. За год цена на популярный в стране дизель увеличилась на 23%. В России тоже дорожало топливо, но до благополучной, казалось бы, Франции нам в этом смысле еще очень далеко. Почему так происходит? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Катитесь к чёрту с вашим половым воспитанием

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Казалось бы, давно пора зарубить на носу: что-то предлагают – беги. Получить «выгодную кредитную линию» в банке? Беги: это смертушка твоя ходит. Вот взять половое воспитание. Кто им займется? Специалисты, конечно. Те, у кого болит. Подробности...
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Есть места и получше вашего рая

Александр Баунов, главный редактор Carnegie.ru
Если вдруг Россия поднимется в рейтинге медицинских услуг, городской среды или качества дорог, о них появятся критические размышления. Потому что, если Россия поднимается в каком-то рейтинге, вероятно, с рейтингом что-то не так. Подробности...
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России необходимо производство, а не налоги для богатых

Антон Любич, экономист
Российская экономика, и без того сталкивающаяся с санкционным давлением, при темпах роста в 1-2% в год сможет порадовать своих граждан разве что новостью «зато у соседа корова издохла» – «зато богачам налоги повысили». Что же делать? Подробности...
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    Кто и как хочет остановить «Северный поток – 2»

    Крупнейшие учения НАТО не напугали, а насмешили

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      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
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      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Нужно добиваться совместного использования островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

        Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?
        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

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          Что значит для России первый в истории провал саммита АТЭС

          Прямые контакты с Китаем для России нужнее, чем присутствие в фактически «мертвом» формате АТЭС   18 ноября 2018, 19:32
          Фото: MICK TSIKAS/EPA/ТАСС
          Текст: Михаил Мошкин

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          Впервые с начала 1990-х саммит АТЭС не завершился итоговой декларацией «за всё хорошее». Наоборот, символ «открытия Китая миру» и глобализации по-американски теперь стал полем битвы для Вашингтона и Пекина. Насколько серьезен конфликт внутри азиатско-тихоокеанского сообщества и как стоит на него реагировать России?

          «Весь мир обеспокоен!», – такими словами сопроводил итог (а фактически провал) саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества премьер-министр Папуа – Новой Гвинеи Питер О'Нил. Папуасам не повезло – страна впервые принимала столь высокое собрание, и оно оказалось первым с 1993 года саммитом АТЭС, на котором не было принято итогового совместного заявления.

          Более двух десятков глав государств и правительств вернутся домой с испорченным впечатлением по вине двух великих держав – США и Китая. Впрочем, иного было бы сложно ожидать, ведь форум стал одной из арен столкновений в «торговой войне» Вашингтона и Пекина. Как передавала RT, все время саммита представители Соединенных Штатов и Китая высказывали друг другу претензии по поводу «недобросовестной торговой политики».

          Представители Пекина напоминали о том, как администрация Трампа ввела дополнительные тарифы в размере 250 млрд долларов на китайские товары. Американская делегация припоминала китайцам ответные меры. И, как отмечала New York Times, главы обеих делегаций – председатель КНР Си Цзиньпин и вице-президент США Майк Пенс – обменивались выпадами, доказывая, что именно их страна испытывает наивысший интерес к региону, где сосредоточено 60% мировой экономики. Пенс, хотя и не так сильно, как недавно Трамп, нападал на геополитические устремления Поднебесной, зато обрушился с критикой на китайский проект «Один пояс, один путь» (который, к слову, недавно высоко оценил Владимир Путин).

          За словесным фехтованием Пенса и Си следили высокопоставленные представители 21 государств: российский премьер-министр Дмитрий Медведев, а также президенты и премьеры Вьетнама, Южной Кореи, Японии, Мексики, Чили, Филиппин, делегаты от Гонконга и Тайваня. Похоже, что более продуктивными были встречи «на полях».

          Так, в частности, Медведев переговорил с японским премьером Синдзо Абэ и президентом Филиппин Родриго Дутерте, а также с премьерами Таиланда и Канады. По завершении встречи глава российского правительства отправляется во Вьетнам, где пройдут двусторонние переговоры о  торговле, инвестициях, промышленности и энергетике.

          Итог американо-китайских пикировок оказался неприятным, но предсказуемым. Сначала источники сообщили, что на саммите возникли трудности при согласовании и принятии итогового совместного заявления. А потом стало понятно, что заявления и не будет. Лидеры Австралии и Канады попытались «подсластить пилюлю». «Мы достигли гораздо большего прогресса, чем я предполагал», – заверял журналистов австралийский премьер Скотт Моррисон. «Не думаю, что большим сюрпризом стало то, что у нас разное видение ситуации», – дополнял канадский коллега Джастин Трюдо.

          Но неангажированные наблюдатели пришли к выводу: Вашингтон и Пекин продемонстрировали столь «разное видение», что дальнейшее существование формата АТЭС (появившегося в 1989 году на излете холодной войны и на волне китайской экономической реформы) сейчас теряет всякий смысл. «Всё сводится к взаимной непримиримости между США и Китаем», – констатировал в разговоре с New York Times австралийский эксперт Рори Меткалф.

          Произошешее на саммите АТЭС, говорит о том, что для Соединенных Штатов резко упала ценность многосторонних организаций, – отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД Федор Лукьянов, директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба «Валдай».

          «Отчасти произошедшее связано со страной-председателем – Папуа – Новой Гвинеей, – отметил собеседник. – Опыт привлечения  в качестве места проведения страны, которая по любым своим параметрам не соответствует данной миссии, завершился неудачно».

          Всегда, когда проходят саммиты, на страну-председателя ложится ответственность за челночную дипломатию; заранее прилагаются усилия к тому, чтобы в итоге были подписаны итоговые документы, – отметил Лукьянов. «Когда Россия в 2012 году была председателем саммита АТЭС, это требовало гигантской работы», – напомнил эксперт, –  Но Папуа – Новая Гвинея, явно просто не умеет и не способна этим заниматься». Но это – не главная причина, подчеркивает Лукьянов.

          Если бы саммит принимала бы более «весомая» и искушенная в мировой политике страна, то в итоге было бы принято итоговое заявление, содержащее общие слова, и камуфлирующее реальные противостояния и конфликты.

          «Конфликт уже давно возник внутри азиатско-тихоокеанского сообщества, – констатирует Федор Лукьянов. – АТЭС был продуктом того периода, когда все верили в глобализацию, и китайцы, в первую очередь. Но формат формат АТР (Азиатского-Тихоокеанского региона), который по завершении холодной войны ввели в оборот Соединенные Штаты, сейчас сами же США более не считают подходящим». Эксперт объяснил:

          США выдвигают другую концепцию – «Индо-Тихоокеанский регион». Сущность достаточно очевидна: сдерживание Китая, создание такой конфигурации, при которой Китай был бы оцеплен кругом стран, относящих к нему с подозрением, и лояльных Вашингтону.

          По этой причине, интерес американцев к АТР резко упал, равно как и упал их интерес к тому, чтобы внутри этой организации достигать каких-то компромиссов, подчеркнул Лукьянов. Напротив, нынешний американский курс в отношении Китая – весьма конфронтационный. «Это в Вашингтоне и не скрывают.  Вице-президент Пенс, который представлял США на саммите АТЭС, настроен в отношении Китая, пожалуй, еще резче, чем сам президент Трамп. Вице-президенту США отведена роль «злого следователя», – указал Лукьянов.

          Соответственно и Китай, со своей стороны тоже «не готов идти на какие-то серьезные уступки американцам», в Пекине считают, что набрали уже достаточно силы, чтобы к Китаю прислушивались, а не наоборот, – констатирует эксперт.

          Как в такой ситуации следовало бы действовать России?

          Статус АТЭС часто неправильно понимают, – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД завсектором социально-экономических проблем НИ ИМЭМО РАН Александр Рогожин. «АТЭС  – это не региональная организация, а прежде всего платформа для международных переговоров, и пока ничего более, – подчеркнул эксперт. – В 2012 году, когда Россия принимала саммит, у нас (и в том числе, в прессе) наблюдалось несколько преувеличенное отношение к этой структуре». Это нужная платформа, здесь проверяются те или иные инициативы, но сейчас наблюдается расхождение, причем не только между США и Китаем. «У Китая и Индии своя позиция, у стран АСЕАН ­– своя, – отмечает Рогожин. – Увязать это очень трудно – чем больше организация, тем сложнее партнерам согласовывать свои мнения». А сейчас, когда «имеет место пусть не «война», но тяжелый американо-китайский экономический конфликт», действовать особенно трудно.

          На этой платформе можно продолжать работать, но не придавать ей слишком большого значения, полагает Рогожин. Как отмечает Федор Лукьянов, американцы сейчас явно предпочитают не командную работу на таких площадках, а односторонние действия, или двустороннее взаимодействие с той или иной страной. По оценке Рогожина, Россия также сейчас по большей части развивает двусторонние контакты.

          Примером такого двустороннего взаимодействия была, скажем, недавняя встреча Медведева с Си Цзиньпином и главой китайского правительства Ли Кэцяном в Пекине. Но, добавим, с клубом, открытым по итогам холодной войны, похоже, придется попрощаться. Есть и другие, форматы, которые в силу отсутствия в них американцев, стали рабочими площадками – та же Шанхайская организация сотрудничества, чей саммит прошел в октябре в Душанбе с большим, чем саммит АТЭС, толком.


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