Еще одна российская фигуристка разделась на льду

Российская фигуристка Софья Евдокимова во время выступления сбросила жакет, оставшись в откровенном топе, сообщают СМИ.

Номер исполнялся под музыку Майкла Джексона, передает Первый канал.

Танцевальная пара Евдокимовой и Егора Базина продемонстрировала данный номер в показательных выступлениях по завершению этапа Гран-при в Москве, пишет «Спорт-Экспресс».

Пара показала четвертый результат, передает Eurosport.