В Риме запретили переодеваться в центуриона

В Риме в силу вступил новый закон, согласно которому запрещается наряжаться центурионом, а также распивать алкоголь в ночное время и купаться в фонтанах.

Многие годы Рим ужесточал меры в отношении костюмированных «гладиаторов» (в действительности наряд в большинстве случаев соответствовал одежде центуриона) из-за чрезмерной назойливости. Теперь каждого пойманного на переодевании могут оштрафовать на 400 евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Loсal.

Временные меры по борьбе с распитием алкоголя после 22 часов, могут сохраниться на постоянной основе, сообщают власти города. Нарушителям грозит штраф в 150 евро, а продавец алкоголя будет наказан на 280 евро.

Размер штрафов за купание в фонтанах может составлять до 900 евро.