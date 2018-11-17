Си Цзиньпин собрался в Северную Корею

Китайский лидер Си Цзиньпин во время встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Папуа – Новой Гвинее рассказал о планах посетить КНДР в следующем году, передает Kyodo со ссылкой на администрацию главы Южной Кореи.

Си Цзиньпин собирается с визитом в Северную Корею по приглашению Ким Чен Ына. Кроме того, на следующий год у него также запланирован визит в Южную Корею, передает ТАСС.

Напомним, Ким Чен Ын в ходе своей первой из трех поездок в Китай в марте этого года пригласил Си Цзиньпина посетить его страну с официальным визитом.

В последний раз китайский руководитель посещал Северную Корею в 2005 году. Тогда в Пхеньяне побывал председатель Ху Цзиньтао.