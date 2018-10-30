Епископов УПЦ стали приглашать на «беседы» в СБУ

Некоторых епископов Украинской православной церкви Московского патриархата стали приглашать для «разговора» или «беседы» в Службу безопасности Украины, сообщил руководитель юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов.

Бахов в своем Facebook выразил сомнение, что сотрудники СБУ будут говорить со священнослужителями о Боге, призвал их не бояться и подчеркнул, что идти в Службу безопасности следует с адвокатом, так как согласно конституции каждый может рассчитывать на правовую помощь.

«Вы имеете право знать, кто вас вызывает, куда, почему, для чего и в качестве кого! А «приглашение» просите присылать по почте способом, предусмотренным законодательством», – написал протоиерей.

Глава юротдела УПЦ напомнил, что во время «разговора» граждане Украины имеют право не свидетельствовать против себя, членов семьи или близких родственников.

Ранее в РПЦ говорили, что епископат канонической УПЦ пытаются силой склонить к участию в «объединительном» соборе, где должны выбрать главу автокефальной церкви.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что может получить Киев вместо желаемой «единой поместной украинской церкви».