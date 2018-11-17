«Союзмультфильм» решил выпускать мультсериалы с Францией

Студия «Союзмультфильм» и французская компания Cyber Group Studios в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума подписали соглашение о совместном производстве ряда анимационных сериалов.

Директор российской студии Борис Машковцев заявил после подписания документа, что «для «Союзмультфильма» это большое событие, это первое подписание соглашения о совместном производстве», передает РИА «Новости».

В свою очередь директор Cyber Group Studios Пьер Сисман сообщил, производство мультсериалов планируется с 2020 по 2022 годы.

Планируется создать четыре сериала – два придуманы в России, два во Франции. В их числе – Digital Girl, Magic Chess Odyssey, «Оранжева корова». Производство поделят между сторонами.

«Мы предполагаем, что подготовительный период будет происходить в 2019 году. Поскольку проектов много, мы рассчитываем, что само производство произойдет в период с 2020 по 2022 годы», – добавил Сисман.

Кроме того, по двум проектам уже есть интерес со стороны зарубежных покупателей – из Латинской Америки, Италии, США.

Мультсериал Digital Girl, который создается Пьером Сисманном («Хроники Зорро») и Сильваном дос Сантосом («Дроны»), расскажет историю супергероини – 14-летней девочки Крисси, которая живет в высокотехнологичном мире будущего.

Magic Chess Odyssey – это мультфильм о волшебной шахматной доске, способной влиять на жизни детей всей планеты.

Седьмой Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 15 по 17 ноября.