На газопроводе «Северный поток» произошло ЧП

Нарушение электроснабжения привело к временной приостановке поставок газа по трубопроводу «Северный поток» минувшей ночью.

Около 6.00 мск «в Грайфсвальде из-за сбоя в электроснабжении произошла приостановка поставок природного газа», передает ТАСС содержание пресс-релиза компании-оператора Gascade.

Отмечается, что были предприняты «меры по возобновлению транспортировки».

Поставки газа прерывались примерно на час-полтора, сообщает «Интерфакс».

В данный момент прием газа в сухопутные отводы от «Северного потока» OPAL и NEL возобновлен в привычном объеме.