Украине и США для выполнения Минских соглашений понадобились силы ООН

В совместном заявлении госсекретаря США Майка Помпео и главы МИД Украины Павла Климкина по итогам прошедших в Вашингтоне переговоров утверждается, что необходимые условия безопасности для полной реализации Минских соглашений якобы создадут «международные силы безопасности под эгидой ООН».

«Обе стороны решили, что международные силы безопасности под эгидой ООН... в том числе на российско-украинской границе, создадут необходимые условия безопасности для полной реализации Минских соглашений», – говорится в документе Госдепа, текст которого приводит ТАСС.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео по завершении переговоров с главой МИД Украины Павлом Климкиным заявил, что американская администрация намерена следовать по пути ужесточения санкций в отношении России до полного выполнения Минских соглашений и «возвращения» Украине контроля над Крымом.

Напомним, в четверг президент Владимир Путин выразил мнение, что нынешние власти Украины не только не способны, но и не хотят решать проблему Донбасса.