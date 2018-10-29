На актера из сериала «Физрук» напала жена с ножом

Сыгравший эпизодическую роль в сериале «Физрук» актер Юрий Катаев пострадал после ссоры с женой, она ударила его ножом.

Российский актер Юрий Катаев поссорился с женой, и пострадал во время семейного конфликта. Женщина схватила нож, нанеся 34-летнему Катаеву удар в плечо. Мужчина самостоятельно вызвал скорую помощь, сообщает Mash.

Катаев окончил ВГИК в мастерской Всеволода Шиловского в 2009 году. Он сыграл в сериалах «Карпов-2», «Три звезды» и другие.

В июле этого года в Москве избили двух актеров.