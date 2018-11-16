Посол в Белоруссии внес ясность в вопрос с российской базой

Москва с 2015 года не предлагала разместить на территории Белоруссии военную базу, сообщил российский посол в Минске Михаил Бабич.

«Могу заявить следующее: с 2015 года никто ни в открытом режиме, ни в закрытом режиме никаких предложений по размещении российской военной базы в Республике Беларусь не делал», – заявил Бабич, передает ТАСС.

При этом он заявил, что Россия готова поставить Белоруссии любое вооружение в рамках союзнических обязательств, «которые будут безусловно выполнены, если это потребуется Белоруссии, а мы не разделяем себя с Белоруссией в военном плане».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нет необходимости в создании военной базы на территории страны. При этом Лукашенко заявил, что вопрос размещения российской военной базы на территории Белоруссии – надуманная проблема.