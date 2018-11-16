Винницкое духовенство отказалось поддерживать «объединительный собор»

Винницкое духовенство выступило против решения правящего архиерея митрополита Симеона (Шостацкого), который поддержал «объединительный» собор по созданию единой украинской церкви.

В заявлении духовенства, принятом по итогам экстренного собрания, говорится о поддержке нынешнего статуса Украинской православной церкви (УПЦ) «как самоуправляемой с правами независимости и самостоятельности», а также осуждении грубого и антиканоничного вмешательства Константинополя в жизнь церкви, передает издание Strana.ua.

Также выражается поддержка «предстоятелю нашей церкви Блаженнейшему Онуфрию, митрополиту Киевскому и всея Украины».

Документ подписали 42 участника встречи из 44.

Кроме того, духовенство обратилось к митрополиту Симеону с предложением созвать общее собрание всей епархии 19 ноября. Предлагается провести на встрече «общеепархиальное голосование», поддержав решения Архиерейского Собора и «явив всецерковное единство».

Отмечается, митрополит Симеон – единственный епископ Украинской православной церкви (УПЦ), который отказался подписывать итоговый документ Архиерейского Собора, состоявшегося 13 ноября.

Ранее в РПЦ заявили о силовом затягивании УПЦ в «объединительный» собор раскольников.