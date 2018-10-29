Эксперт пояснил, что общего у совершающих подлог чиновников и алкоголиков

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15 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 20:38  |  vz.ru
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США и Украина используют газ для государственного терроризма

Европейским странам стало кристально ясно, что нужно строить прямые газопроводы из России, минуя Украину.Фото: Jörg Carstensen/DPA/Global Look Press
Министр энергетики США Перри выступил с рядом жестких заявлений в адрес энергетического сектора экономики России, призывая европейцев отказаться от выгодного для них сотрудничества c нашей страной. Сделал он это, что примечательно, в Венгрии, которая активно развивает взаимодействие с РФ в этой сфере. Стоит ли России опасаться того, что ее партнеры не выдержат и поддадутся давлению американцев? Подробности...
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Смягчение статьи об экстремизме дало результат еще до принятия закона

Обвиненная в экстремизме Мария Мотузная уже сейчас смогла почувствовала на себе смягчение российского законодательстваФото: Александр Кряжев/РИА Новости
Госдума одобрила в первом чтении президентский законопроект о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ об экстремизме, что должно остановить вал дел о репостах и лайках. При этом российское общество уже может ощутить эффект нового закона, несмотря на то, что поправки еще не вступили в силу. Как такое возможно? Подробности...
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Полет «Бурана» стал последним триумфом советского космоса

Космический корабль «Буран» сел на аэродром с высочайшей точностью и полностью автоматическиФото: Кузьмин Валентин, Пушкарев Альберт/
Фотохроника ТАСС
Тридцать лет назад, 15 ноября 1988 года, советская космическая отрасль пропела свою лебединую песню. Полет орбитального корабля «Буран», который впервые в мире автоматически вернулся из космоса самолетным способом, является высочайшим достижением технологий СССР. Как именно советским инженерам удалось добиться такого успеха? Подробности...
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Как итальянские «друзья Путина» взбунтовались против евробюрократов

«Сборная» итальянского правительства готова выдержать «пенальти» ЕвросоюзаФото: Alberto Lingria/Xinhua/Global Look Press
«Итальянцы увидели истинное лицо Европы», – заявил газете ВЗГЛЯД Джанлука Савоини, бывший советник вице-премьера Италии Маттео Сальвини. Давление бюрократов из Еврокомиссии на новое популистское правительство Италии грозит кризисом, по сравнению с которым греческий коллапс покажется ерундой. Чем Брюссель объясняет свое намерение оштрафовать Италию и какой может быть истинная причина?  Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Невидимая рука дергает за ниточки европейскую оппозицию

Владимир Добрынин, журналист
Вряд ли американского политтехнолога можно поздравлять с провалом в Европе: работа по схеме «не способен развалить – возглавь» в большинстве случаев приводит к разрушению объекта. Хотя более медленному, чем подрыв. Подробности...

Как Крым влияет на спор о Курилах

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Почти 70% японцев уверены в том, что США во внешней политике не учитывают японских интересов. В Токио понимают, что страна вынуждена выстраивать собственную стратегию – а значит, искать в регионе новых друзей. Подробности...
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Как власть и интеллигенция играют с идеей совращения

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ имени И. Канта, Калининград
В стране, история которой последние сто лет – пятьдесят оттенков красного, выстраивать консервативные позиции – значит отпускать свою политическую чувственность на произвол – собственного усмотрения, страстей, влечений. Подробности...
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          Эксперт пояснил, что общего у совершающих подлог чиновников и алкоголиков

             15 ноября 2018, 20:00
          Фото: Филиппов Алексей/ТАСС
          Текст: Виктория Федотова

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          Чиновника из Саратовской области уволили за отредактированную в Adobe Photoshop фотографию со свалкой, в Кемеровской области рабочие установили детскую площадку во дворе дома ради фотографии для отчета, после чего погрузили скамейки и качели в «Газель» и увезли. Почему чиновники идут на подлог в эпоху смартфонов, когда каждый такой случай потенциально может попасть в соцсеть?

          Истории, когда чиновники прибегают к обману для имитации деятельности и красивых отчетов неоднократно попадали в СМИ: сотрудник управления благоустройства Ростова-на-Дону убирал снег только «на бумаге», петербургские чиновники удаляли в фоторедакторе кондиционеры с исторических зданий, а в Кемерово дорисовывали недостающие детали на детской площадке. За подобными действиями часто следуют последствия, например, саратовского чиновника быстро уволили, а по фактам подлогов  «героя» ждут в прокуратуре.

          По мнению депутата муниципального округа Гагаринский (Москва) Анастасии Колесовой причина в том, что чиновники – очень несвободные люди. Они не так боятся опозориться перед общественностью, как потерять работу:

          «Любой чиновник – механизм в системе, а она такова, что чиновник должен дать определенную сумму «откатов» наверх. Чиновник местного уровня наиболее несвободен, деньги к нему только приходят, он их не распределяет, на те же детские площадки. У него есть предписание часть денег вернуть. Если он этого не сделает, то может выпасть из системы, лишиться должности. Но чаще всего он перемещается с должности на должность, и, если он проштрафился перед жителями, чиновника перемесят в другой район, а если он проштрафился перед начальством, то попадает в «черный список», и уходит с работы. Лучше проштрафиться перед людьми», – заявила газете ВЗГЛЯД мундеп Колесова.

          Она добавила, что в среде чиновников действует понятие круговой поруки, когда все всех покрывают и дружат, «если знают друг про друга что-то плохое».

          «Это люди определенного склада характера подбираются на эти должности. Система действует таким образом, чтобы человек сразу замарался, а уйти из системы, как покинуть мафию – может всплыть какой-то компрометирующий материал, хорошо, если отделается штрафом», – подытожила депутат.

          По словам члена Общественной палаты России, исполнительного директора Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светланы Разворотневой, подобных случаев, когда чиновники выходят за грань здравого смысла, и средь бела дня достаточно много, и общественность может с этим бороться:

          «Чиновники даже на местном уровне ориентированы на отчеты начальству, потому что большинство из них не выбираются на прямых выборах. Не скажу, что такие случаи повсеместные. Это дурость, не все люди у нас на этих позициях кристально честны или даже умны, очевидно, что если раньше так можно было сделать, и никто бы не заметил, то сейчас в Сети масса таких подлогов. Мы на площадке ОП России собираемся системно заняться выявлением таких случаев: открываем горячую линию, где россияне могут рассказать не только о таких случаях, но и о некачественно выполненных работах по благоустройству, нелепостях. Учет мнения людей очень важен, и чиновники должны это понимать», – сообщила Разворотнева.

          Член Общественной палаты, председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор в разговоре с корреспондентом ВЗГЛЯД заявил, что долгое время работал мэром Воркуты, и считает, что такие чиновники не заслуживают ничего кроме наказания:

          «Это подтасовка фактов, я с трудом себе представляю, что такое может быть. Это подонки, нормальные люди так не делают», – заявил член Общественной палаты.

          Социальный психолог Наталья Варская заявила газете ВЗГЛЯД, что подобные действия чиновников напоминают логику алкоголиков – делать в ущерб себе и здравому смыслу, но не остановиться.

          «Это распущенность и лень, чиновники таким образом пристраиваются на теплую должность, ими руководствуется позиция «здесь и сейчас», закрыть проблему площадки или уборки. Обычно так поступают пьющие люди. Если алкоголизм – это химическая зависимость, то тут зависимость другого рода. Человек выработал себе определенные шаги на уровне рефлекса, когда у него все на автопилоте. Он не думает, и становится зависимым от такого способа существования, поэтому с алкоголизмом можно провести аналогию. Не стану утверждать, что вышеуказанные чиновники пьют, но то это общая модель поведения», – отметил эксперт.

          По мнению психолога, обнародование подобных случаев ничего не даст с плане наказания чиновников:

          «У таких людей иммунитет на чужие мнения. Они непробиваемые, достучаться до них можно только наказанием и неотвратимостью суда. Они только такой язык понимают. Если их не увольнять, они на время могут изобразить деятельность, а потом опять заниматься подлогами», – подытожил собеседник.


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