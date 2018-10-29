Эксперт пояснил, что общего у совершающих подлог чиновников и алкоголиков

Чиновника из Саратовской области уволили за отредактированную в Adobe Photoshop фотографию со свалкой, в Кемеровской области рабочие установили детскую площадку во дворе дома ради фотографии для отчета, после чего погрузили скамейки и качели в «Газель» и увезли. Почему чиновники идут на подлог в эпоху смартфонов, когда каждый такой случай потенциально может попасть в соцсеть?

Истории, когда чиновники прибегают к обману для имитации деятельности и красивых отчетов неоднократно попадали в СМИ: сотрудник управления благоустройства Ростова-на-Дону убирал снег только «на бумаге», петербургские чиновники удаляли в фоторедакторе кондиционеры с исторических зданий, а в Кемерово дорисовывали недостающие детали на детской площадке. За подобными действиями часто следуют последствия, например, саратовского чиновника быстро уволили, а по фактам подлогов «героя» ждут в прокуратуре.

По мнению депутата муниципального округа Гагаринский (Москва) Анастасии Колесовой причина в том, что чиновники – очень несвободные люди. Они не так боятся опозориться перед общественностью, как потерять работу:

«Любой чиновник – механизм в системе, а она такова, что чиновник должен дать определенную сумму «откатов» наверх. Чиновник местного уровня наиболее несвободен, деньги к нему только приходят, он их не распределяет, на те же детские площадки. У него есть предписание часть денег вернуть. Если он этого не сделает, то может выпасть из системы, лишиться должности. Но чаще всего он перемещается с должности на должность, и, если он проштрафился перед жителями, чиновника перемесят в другой район, а если он проштрафился перед начальством, то попадает в «черный список», и уходит с работы. Лучше проштрафиться перед людьми», – заявила газете ВЗГЛЯД мундеп Колесова.

Она добавила, что в среде чиновников действует понятие круговой поруки, когда все всех покрывают и дружат, «если знают друг про друга что-то плохое».

«Это люди определенного склада характера подбираются на эти должности. Система действует таким образом, чтобы человек сразу замарался, а уйти из системы, как покинуть мафию – может всплыть какой-то компрометирующий материал, хорошо, если отделается штрафом», – подытожила депутат.

По словам члена Общественной палаты России, исполнительного директора Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светланы Разворотневой, подобных случаев, когда чиновники выходят за грань здравого смысла, и средь бела дня достаточно много, и общественность может с этим бороться:

«Чиновники даже на местном уровне ориентированы на отчеты начальству, потому что большинство из них не выбираются на прямых выборах. Не скажу, что такие случаи повсеместные. Это дурость, не все люди у нас на этих позициях кристально честны или даже умны, очевидно, что если раньше так можно было сделать, и никто бы не заметил, то сейчас в Сети масса таких подлогов. Мы на площадке ОП России собираемся системно заняться выявлением таких случаев: открываем горячую линию, где россияне могут рассказать не только о таких случаях, но и о некачественно выполненных работах по благоустройству, нелепостях. Учет мнения людей очень важен, и чиновники должны это понимать», – сообщила Разворотнева.

Член Общественной палаты, председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор в разговоре с корреспондентом ВЗГЛЯД заявил, что долгое время работал мэром Воркуты, и считает, что такие чиновники не заслуживают ничего кроме наказания:

«Это подтасовка фактов, я с трудом себе представляю, что такое может быть. Это подонки, нормальные люди так не делают», – заявил член Общественной палаты.

Социальный психолог Наталья Варская заявила газете ВЗГЛЯД, что подобные действия чиновников напоминают логику алкоголиков – делать в ущерб себе и здравому смыслу, но не остановиться.

«Это распущенность и лень, чиновники таким образом пристраиваются на теплую должность, ими руководствуется позиция «здесь и сейчас», закрыть проблему площадки или уборки. Обычно так поступают пьющие люди. Если алкоголизм – это химическая зависимость, то тут зависимость другого рода. Человек выработал себе определенные шаги на уровне рефлекса, когда у него все на автопилоте. Он не думает, и становится зависимым от такого способа существования, поэтому с алкоголизмом можно провести аналогию. Не стану утверждать, что вышеуказанные чиновники пьют, но то это общая модель поведения», – отметил эксперт.

По мнению психолога, обнародование подобных случаев ничего не даст с плане наказания чиновников:

«У таких людей иммунитет на чужие мнения. Они непробиваемые, достучаться до них можно только наказанием и неотвратимостью суда. Они только такой язык понимают. Если их не увольнять, они на время могут изобразить деятельность, а потом опять заниматься подлогами», – подытожил собеседник.