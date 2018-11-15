ОНФ решил проводить акции «Неделя в профессии» несколько раз в год

Акция «Неделя в профессии» для школьников средних и старших классов в рамках проекта ОНФ «Профстажировки» станет традиционной и будет проводиться несколько раз в год.

В этом году акция проходила впервые. За неделю с 6 по 12 ноября активисты Народного фронта организовали 400 экскурсий для школьников средних и старших классов на градообразующие и промышленные компании, предприятия социальной сферы и ведущие российские компании оборонно-промышленного комплекса. В мероприятиях приняли участие более 10 тыс. школьников в 83 регионах страны.

«Акция «Неделя в профессии» открывает больше возможностей для ранней профориентации школьников. Причем не только старших, но и средних классов. Именно в это время начинает формироваться выбор будущего профессионального пути. Учитывая большой интерес школьников и предприятий, акция станет традиционной и будет проходить несколько раз в год», – отметил координатор проекта ОНФ «Профстажировки», член Общественной палаты России Илья Семин.

Всего за время акции школьники посетили почти 300 российских предприятий.

«Подобные акции необходимо проводить как можно чаще. Они дают возможность поднять имидж рабочих специальностей, рассказать о них будущим абитуриентам средних специальных и высших учебных заведений. Ребята должны знать, что реализовать себя можно и на должностях технического характера», – отметила модератор региональной площадки ОНФ «Производительность труда и поддержка занятости», директор ГУП «Аргунский комбинат стройматериалов и стройиндустрии» Сацита Уциева.

Акция «Неделя в профессии» проводилась в рамках реализации проекта ОНФ «Профстажировки». Ее цель – показать школьникам работу современного предприятия изнутри, сформировать у детей целостное представление о технологическом цикле производства продукции, повысить престиж инженерных и рабочих профессий, способствовать ранней профориентации на занятость в промышленности и других приоритетных сферах экономики.

Проект «Профстажировки» реализуется при поддержке АНО «Россия – страна возможностей», указ о создании которой президент Владимир Путин подписал 22 мая 2018 года. Проект был создан в марте 2017 года. Основу проекта составляет сайт профстажировки.рф, на котором в насоящее время размещены 16 тыс. 883 стажировки по 27 профессиональным направлениям.