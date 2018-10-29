Песков прокомментировал данные о проверке Путина в Сингапуре на металлоискателе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что Владимир Путин проходил в здание торгово-выставочного центра Suntec в Сингапуре через рамку металлоискателя.

«Нет. Это не так. Он проходил, как и все, через турникет», – сказал Песков радиостанции «Говорит Москва».

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин также рассказал, что его в Сингапуре не просят проходить через рамку металлоискателя при входе в конгресс-центр на мероприятия АСЕАН, передает РИА «Новости».

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что охрана торгово-выставочного центра Suntec попросила пройти Путина через рамку металлоискателя. По данным издания, после того, как сквозь рамку прошел президент, прибор якобы «зазвенел».