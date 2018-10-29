Главный архитектор Москвы раскритиковал граффити в «бомбическом» месте у Кремля

Граффити в честь Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского у Кремля сделано некачественно, считает главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Выступая на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге, Кузнецов отметил, что многие граффити «сделаны нехорошо», передает АГН «Москва».

В частности, он вспомнил размещенное на стене напротив московского Кремля граффити с Мининым и Пожарским.

«Я считаю, что с точки зрения художественной ценности качество невысокое у работ, а место они занимают совершено центровое и бомбическое. Мы не говорим ничего об идеологической составляющей, я ничего не имею против, а только радуюсь таким персонажам в нашей жизни, но вопрос не в том, что изображено, а как это сделано», – сказал он.

Напомним, во время чемпионата мира по футболу в России появилось множество спортивных граффити.