ЕС отверг попытки США решать вопросы торговли за Брюссель

Иностранная держава, даже «ближайший друг и союзник», не может принимать за Европейский союз решения в торговле с третьей стороной, заявила еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.

«Мы, европейцы, не можем принять, чтобы иностранная держава, даже наш ближайший друг и союзник, принимала решение в отношении нашей законной торговли с другой страной», – приводит ее слова РИА «Новости».

Юрова добавила, что Франция, Германия и Британия продолжают работу, направленную на сохранение «полной и эффективной имплементации» иранской сделки.

Между тем, по информации Reuters, усилия Евросоюза по созданию механизма расчетов с Ираном в обход санкций США оказались на гране провала из-за того, что ни одна из стран содружества в страхе перед американскими санкциями пока не согласилась на размещение на своей территории штаб-квартиры этой структуры.