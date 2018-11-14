Союз журналистов России отпраздновал 100-летний юбилей

В Театре Российской армии отпраздновал 100-летний юбилей Союз журналистов России; со сцены звучали поздравления, выступали известные артисты и были разыграны представления, посвященные вехам истории журналистики.

Союз журналистов России был основан 13 ноября 1918 года. Сейчас в нем состоят около 100 тыс. человек. На сцене Театра Российской армии председателю СЖР Владимиру Соловьеву передали благодарность от президента России, сообщает «Московский комсомолец».

«Сегодня утром мы подписали соглашения о сотрудничестве с союзами журналистов Польши, Абхазии, Кипра, Узбекистана, Монголии и Южной Кореи. Мы видим, что наша работа заметна сообществу. Она дает понимание даже молодым журналистам, что союз важен и интересен. Союз становится модным для молодежи. Союз журналистов становится важной частью гражданского общества страны», – сказал Владимир Соловьев, у которого в среду так же день рождения – ему исполнилось 54 года.

В Театре Российской армии собралась элита российской и международной журналистики, руководители мировых журналистских организаций.

Поздравление президента страны Владимира Путина гостям зачитал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. В письме Путин заявил, что журналисты формируют нравственные и политические ориентиры общества. Кириенко добавил от себя, что журналистика остается одной из самых опасных профессий.

Некоторым заслуженным журналистам на торжественном вечере вручили награды. Соловьев отметил, что это станет постоянной практикой.

Мероприятия, посвященные празднованию юбилейной даты, собрали более 1,5 тыс. журналистов из всех 85 регионов России. Организованы визиты региональных журналистов к министрам, отвечающих за реализацию национальных проектов, проведены обзорные экскурсии по редакциям крупнейших федеральных СМИ.

По разным подсчетам, сейчас в России от 200 до 300 тыс. работающих журналистов, значительная часть которых является выпускниками более 200 факультетов и кафедр журналистики в российских вузах. В стране зарегистрировано около 3 тыс. районных газет, а также около 25 тыс. интернет-СМИ.

Состав СЖР за последнее время омолодился более чем на 10%. В течение последнего года было проведено 26 региональных образовательных форумов «Инфорум», прошедших с участием ведущих медиаэкспертов и при поддержке региональных властей. Молодежкой СЖР проведено более 60 мастер-классов, медиа-тренингов и вебинаров для молодых журналистов и студентов журфаков разных регионов страны. Оказана финансовая помощь 378 ветеранам журналистики по представлению региональных отделений Союза.

Начиная с 1990 года, во время исполнения своей профессиональной деятельности погибло более 300 журналистов, семьям и родственникам которых также оказывается всесторонняя поддержка от Союза.