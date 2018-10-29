В СПЧ предложили метод решения демографической проблемы Дальнего Востока

«Мы предлагаем в контексте обеспечения жилищных прав, например, предоставлять жилье тем, у кого больше пяти детей, вне очереди, несмотря на то, что это потребует большего финансирования», – сказал газете ВЗГЛЯД зампредседателя президентского Совета по правам человека Евгений Бобров. По его мнению, эта мера, в частности поможет остановить отток населения с Дальнего Востока.

«Субъекты федерации могли бы устанавливать меньший срок проживания, необходимый для получения жилья в порядке очереди: например, в Москве и Московской области это 10 лет, а дальневосточные регионы могли бы устанавливать срок 2-3 года», – подчеркнул замглавы СПЧ Евгений Бобров.

«Если человек туда переселяется, если он малоимущий и встает на жилищный учет, может через два-три года жилье получить. Это особенно актуально, потому что если там поддержать многодетность и устойчивая семья корни пустит, то она маловероятно, что оттуда уедет», – сформулировал Бобров предложение СПЧ.

Речь идет о тех, кто имеет больше трех детей, пояснил собеседник. В СПЧ предлагают: в таких случаях по всей России должны устанавливаться льготные основания для получения жилья.

«Если в семье пятеро детей, то жилье должно предоставляться сразу, если человек малоимущий, и если у него есть ценз оседлости, который устанавливают субъекты федерации. То есть эта льгота направлена не на очень большую категорию граждан, но какой-то процент охватит», – пояснил Бобров.

Напомним, что в сентябре СПЧ принял рекомендации по теме «Повышение доступности жилья для россиян» с детальными предложениями и четырьмя законопроектами по двум блокам. В октябре был получен отзыв Совета Федерации на эти рекомендации.

Как сообщалось на сайте президентского совета, инициативы включают в себя: формирование фонда доступного жилья; обеспечение реализации прав на жилье социально уязвимых категорий – очередников, инвалидов, многодетных семей, сирот и жителей бывших ведомственных общежитий.

СПЧ предлагает основные направления формирования фонда доступного жилья: строительство доступного жилья с развитием сегментов мало- и среднеэтажного жилья наёмного использования (в формате региональных программ), повышение эффективности использования пустующих жилых помещений и поддержка строительства жилья жилищно-строительными кооперативами.

Что касается многодетных очередников, то СПЧ рекомендовал властям установить право многодетных семей получить вместо земельного участка жилищно-земельный сертификат по формату материнского капитала. Транспортное, пассажирское и коммунальное обеспечение предоставляемых многодетным земельных участков в дотационных областях целесообразно софинансировать из федерального бюджета.

Такого рода льготы, по мнению Боброва, могли бы, в том числе, остановить отток населения с Дальнего Востока.

«Из 8 миллионов населения в результате оттока за последние годы там осталось только 6,5 млн. Местные жители не понимают, что им делать дальше, потому что приоритет отдается сейчас заселению Дальнего Востока, чтобы побольше народу туда приезжало...», – отметил Бобров.

«На фоне этого местные жители считают себя обделенными, и справедливо упрекают в том числе и нас, что мы заботимся о вновь прибывших в ущерб старожилам. Те, кто там долго живут, давно не могут свои проблемы решить. Пока органы власти не нашли необходимый баланс решения проблем вновь прибывших и местных», – отметил замглавы СПЧ.

«Дальневосточный гектар» могут получить и местные жители, но в остальном сейчас усилия направлены на то, чтобы обеспечить большее заселение Дальнего Востока – при этом не решены системные проблемы по удержанию населения там, полагает Бобров. «А ведь это должно в первую очередь решаться», – подчеркнул замруководителя СПЧ.

«Нужно решать проблемы местного населения, связанные в первую очередь с занятостью. Более вдумчиво надо оптимизировать систему социальных образовательных учреждений, потому что, когда люди видят, что это оптимизируется не во благо населению, у них появляется еще большее желание уехать, особенно среди молодежи. Надо более активно развивать разные промыслы, добычу ископаемых. Тогда дороги должны будут строиться. Народ будет как раньше приезжать на работу, потом, глядишь, и останется», – отметил Бобров.