Cерийному Су-57 выбрали окрас

Истребитель пятого поколения Су-57 пойдет в серийное производство в «пиксельном» окрасе, создающем эффект размытого контура, заявил главный конструктор-директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец.

«Пиксельная окраска дает эффект размытого контура, что позволяет исказить четкие границы, которые есть у аэродинамической компоновки самолета», – рассказал Стрелец телеканалу «Звезда».

Он указал, что незаметность Су-57 придает форма планера, специальное покрытие на фонаре и других элементах.

Напомним, платформа, реализующая функцию невидимости Су-57, была разработана с нуля.

Ранее генеральный конструктор «ОКБ им. А.М. Люльки» Евгений Марчуков сообщал, что двигатель нового истребителя позволяет лететь на сверхзвуковой скорости без форсажа.