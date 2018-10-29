Разработчик назвал двигатель Су-57 опережающим пятое поколение

Генеральный конструктор «ОКБ им. А.М. Люльки» Евгений Марчуков рассказал об особенностях двигателя Су-57, которые дают ему преимущество над всеми аналогами.

«Я бы сказал, что это поколение 5+, немного опережающее пятое. Именно этому поколению соответствует двигатель по удельной тяге, удельному расходу и удельному весу», – рассказал Марчуков в интервью телеканалу «Звезда».

Конструктор добавил, что разработка не имеет ничего общего с силовым агрегатом Су-35 и является совершенно новым изделием.

Двигатель второго этапа, получивший условное название «Тип-30», позволит истребителю быстрее взлетать, набирать высоту, совершать маневры с большой перегрузкой при ведении воздушного боя.

Этот агрегат даст возможность самолету лететь на сверхзвуковой скорости без использования форсажа.

Ранее главный конструктор-директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец рассказывал о новой платформе, обеспечивающей функцию невидимости у Су-57.

До этого Стрелец объяснял, в чем новый российский истребитель превосходит американские F-22 и F-35.

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