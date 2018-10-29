Умер актер из сериалов «Дальнобойщики» и «Марш Турецкого»

На 92-м году жизни в поселке Снегири Истринского района Московской области умер актер театра и кино Сергей Юртайкин, сообщает пресс-служба ВГИК.

Информацию подтвердили родственники актера, передает Life.

Сергей Юртайкин родился 18 октября 1927 года в селе Старое Синдрово Пензенской губернии Краснослободского района (ныне – Республика Мордовия).

После окончания ВГИКа был зачислен в Театр-студию актера Сергея Герасимова.

Сыграл роли в таких фильмах, как «Тихий дон», «Верные друзья», «Невероятные приключения итальянцев в России», а также сериалах «Дальнобойщики-2» и «Марш Турецкого».