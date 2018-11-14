В Кремле воздержались от оценки ситуации на рынке нефти

Кремль следит за ситуацией на нефтяных рынках, однако пока не спешит давать оценки, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков заявил, комментируя позицию президента США Дональда Трампа, призывающего Саудовскую Аравию и ОПЕК не ограничивать производство нефти, что в Кремле внимательно наблюдают «за тем, как развивается ситуация на энергетических рынках», передает ТАСС.

Он отметил, что «определенная волатильность присутствует, но рынок есть рынок», а в остальном пока «никаких комментариев быть не может».

Ранее сообщалось, что нефть продолжила дешеветь после обвала во вторник.