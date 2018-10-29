СК проверит действия мурманских полицейских, переодевших детей в робы заключенных

Следователи СК оценят действия мурманских полицейских, переодевших детей в робы для «фотосессии» в рамках мастер-класса.

«Следственным комитетом начата проверка, по результатам которой будет дана уголовно-правовая оценка действиям сотрудников полиции и коммерческой организации, предоставляющей подобные услуги населению», – сообщила в Twitter пресс-служба СК.

Представители УМВД по Мурманской области уже пообещали наказать всех виновных сотрудников, отвечавших за освещение мероприятия в прессе, заявило информационное агентство «СеверПост».

Позже выяснилось, что организатором мастер-класса в Мурманске выступил ТЦ «Северный Нагорный»: детей и родителей привлекли, выдав тюремную робу и устроив фотосессию. По данным издания, большинство родителей удивлены повышенным интересом к празднику, который можно расценивать как маскарад.