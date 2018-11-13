Визовый центр Испании в Москве возобновил работу

Испанский визовый центр в Москве возобновил работу после временного закрытия во вторник «в связи с непредвиденными обстоятельствами».

Источник в испанском консульстве сообщил, что «компания BLS открыла свой офис в 15.00», во вторник и среду «офис будет работать дольше обычного, чтобы принять без дополнительных расходов всех соискателей на визу, у которых было запланировано интервью», передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что визовый центр Испании в Москве закрыли из-за следователей.