Умер автор советских хитов

На 81-м году жизни умер народный артист Белоруссии и СССР Игорь Лученок, сообщил художественный руководитель ансамбля «Сябры» народный артист Белоруссии Анатолий Ярмоленко.

Ярмоленко написал в Facebook: «Ушел в мир иной великий композитор, народный артист СССР, народный артист Беларуси Игорь Михайлович Лученок. Соболезнования родным и близким. Искренняя скорбь в наших сердцах... вечная память».

В начале ноября Лученок был госпитализирован в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска с инсультом, передает РИА «Новости».

Певец Лев Лещенко, комментируя смерть композитора, заявил, что «Игорь Михайлович всегда присутствовал в нашей жизни, это наша старая проверенная гвардия, его песни были всегда событийны».

Он отметил, что Лученок был «удивительным профессионалом, очень преданным творчеству, и нежнейшим, добрым человеком». Он работал в разных жанрах, владел «классическими приемами музыки, у него было достаточно много симфоний».

«Жалко, что мы потеряли еще одну большую, незаурядную личность», – добавил исполнитель.

Лученок родился в Минске 6 августа 1938 года. Еще в раннем возрасте он освоил цимбалы, скрипку, баян, а в 13 лет был принят в среднюю специальную музыкальную школу при Белорусской государственной консерватории.

В 1961 году Лученок окончил Белорусскую консерваторию по классам фортепиано и композиции, после обучался в Ленинградской консерватории под руководством народного артиста РСФСР, профессора Вадима Салманова (1912–1978) и в аспирантуре при Московской государственной консерватории под руководством советского композитора, профессора Тихона Хренникова (1913–2007).

Композитору были присвоены звания народного артиста Белоруссии и народного артиста СССР. Является лауреатом премий Ленинского комсомола и Государственной премии Белоруссии, специальной премии президента Белоруссии, награжден орденами «Знак Почета», Дружбы народов, Франциска Скорины и стал первым белорусом, звезда с именем которого была заложена на площади Звезд в Москве.

Он создал такие произведения, как «Майский вальс», «Мой родной край», «Журавли на Полесье летят», «Вероника», «Алеся», «Очарованная моя» и многие другие.

Каждый час куранты на башне Минской ратуши отбивают мелодию Лученка из «Песни о Минске».

Песни композитора вошли в репертуар многих советских и российских исполнителей и музыкальных коллективов, таких как Иосиф Кобзон, София Ротару, Лев Лещенко, Эдуард Хиль, ВИА «Песняры», «Сябры», «Верасы».