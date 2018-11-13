В Таджикистане прокомментировали данные о подготовке теракта у военной базы России

Государственный комитет нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана опровергает информацию о подготовке теракта около российской военной базы, сообщила пресс-служба ведомства.

В пресс-службе ГКНБ Таджикистана сообщили, что «поступившая в СМИ информация о задержании боевиков террористической группировки «Исламское государство*» (организация запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) не соответствует действительности», передает ТАСС.

Тем временем первый зампредседатель ГКНБ Таджикистана Мансурджон Умаров сообщил, что члены преступной группировки из 12 человек, которые планировали совершить теракты в Душанбе, были завербованы в члены «Исламского государства» через интернет, передает РИА «Новости».

Он добавил, что за этими людьми велось наблюдение, их арестовали с поличным на квартире одного из членов группы неделю назад.

В квартире были найдены «взрывные устройства, начинка с ним в виде подшипников, разрезанных гвоздей и пульты для приведения взрывных устройств в действие».

Умаров отметил, что следствие почти закончено и в скором времени дело будет передано в суд.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане предотвращен теракт на российской военной базе.