В России половина учителей математики не справились с задачами по предмету

После исследования компетенций, в котором приняли участие 22 тыс. учителей из 67 регионов России, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки получила неудовлетворительные результаты.

Среди преподавателей математиками с работой по своему предмету не справилась почти половина педагогов. Среди учителе русского языка плохие показатели были примерно у одной четверти принимавших участие в исследовании, пишет «Российская газета».

«Лучше объективная оценка, чем высокая и оторванная от реальности. Во время подготовки кадров Министерству просвещения и Рособрнадзору необходимо спокойно анализировать результаты исследования, помогать учителю. Нужно сделать соответствующие выводы для системы педагогического образования и повышения квалификации», – прокомментировал результаты исследования глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Итоги исследования Кравцов озвучил во время обсуждения новой системы аттестации учителей. По его словам, единые федеральные оценочные материалы (ЕФОМ) должны будут стать для учителей примерно таким же экзаменом, как ЕГЭ для школьников.

Отмечается, что самые высокие результаты показали учителя обществознания и права, а также родного языка и родной литературы.

«До 2020 года перед Рособрнадзором стоит задача разработать единые федеральные оценочные материалы по всем школьным предметам. Результаты исследования будут учитывать условия работы педагогов: тип школы, населенного пункта, стаж и возраст учителя», – рассказали о дальнейших планах в ведомстве.