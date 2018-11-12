Принято решение о блокировке двух сайтов «Кэшбери»

Первомайский районный суд Ростова-на-Дону вынес в понедельник решение о блокировке двух сайтов группы компаний «Кэшбери».

«Первомайский районный суд по исковому заявлению прокуратуры Кировского района Ростова-на-Дону решил требования административного иска удовлетворить, признать информацию на сайте кэшбери.рф и cashbery.com запрещенной к распространению на территории РФ», – приводит ТАСС слова судьи.

Ранее Центробанк заподозрил «Кэшбери» в создании финансовой пирамиды и передал информацию о группе компаний в Генпрокуратуру МВД. По предварительным данным, жертвами финансовой пирамиды стали сотни тысяч человек. Ущерб оценивается от 1 до 3 млрд рублей.

После этого владелец «Кэшбери» Артур Варданян решил открыть еще одну компанию – JDC. На новую платформу собираются автоматически перевести всех клиентов «Кэшбери».